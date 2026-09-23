El presidente municipal, Leo Montañez, supervisó los trabajos de rehabilitación e infraestructura que se realizan en el parque lineal Las Presas, ubicado sobre la avenida de las Presas, entre Rancho de San Antonio y Hacienda Santoral, en el fraccionamiento Paseos de San Antonio, donde se ejecuta una inversión de 4.5 millones de pesos provenientes del FAISMUN 2026.

Durante el recorrido, el alcalde revisó los avances del proyecto, que contempla la construcción de una cancha de fútbol con pasto sintético, una cancha de usos múltiples, un skatepark y una trotapista de concreto permeable.

El secretario de Obras Públicas Municipales, Miguel Ángel Huízar Botello, detalló que también se construyen andadores de concreto, una plaza recreativa y un área infantil equipada. La intervención incluye infraestructura para el funcionamiento y atención del espacio público, entre la que se encuentran una cisterna con capacidad de 20 mil litros para riego, 16 postes de alumbrado público y 24 piezas de mobiliario urbano.

De acuerdo con la Secretaría de Obras Públicas Municipales, los trabajos forman parte de las acciones financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal correspondientes a 2026.