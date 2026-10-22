Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

La Presidenta Claudia Sheinbaum se reunió a puerta cerrada en Palacio Nacional con los 24 gobernadores de las entidades incorporadas al IMSS-Bienestar para revisar los avances en la modernización de los servicios de salud.

El encuentro, al que acudieron mandatarios estatales de la autodenominada Cuarta Transformación, se realizó en medio de problemas de desabasto de medicamentos e insumos médicos, así como de protestas de trabajadores del sector salud por sus condiciones laborales.

«Recibí en Palacio Nacional a los 24 gobernadores y gobernadoras de estados incorporados a IMSS-Bienestar; revisamos avances en el proceso de modernización», publicó Sheinbaum en sus redes sociales.

La reunión también se enmarca en los preparativos del Gobierno federal para avanzar, a partir de enero de 2027, hacia un sistema de salud universal y gratuito, con el que se busca ampliar el acceso de la población a los servicios médicos públicos.

«Trabajamos por un sistema de salud universal, gratuito y de calidad para el pueblo de México», agregó la Mandataria.

El encuentro se llevó a cabo mientras Sheinbaum realiza giras por distintas entidades del País, en las que ha incluido visitas a clínicas y hospitales del IMSS-Bienestar para verificar las condiciones de operación, el abasto de medicamentos y la atención a los pacientes.

Las revisiones ocurren en medio de denuncias por falta de medicinas, material de curación y otros insumos, así como de movilizaciones de personal médico y de enfermería del IMSS que reclama mejoras laborales y recursos suficientes para prestar los servicios.

Los gobiernos estatales incorporados al IMSS-Bienestar aceptaron transferir a la Federación la operación de sus servicios de salud para atender a la población sin seguridad social.

La reunión con los gobernadores adheridos al esquema se realizó después de que Sheinbaum sostuvo otro encuentro en Palacio Nacional con mandatarios de todos los partidos políticos y cerca de 400 presidentes municipales para abordar temas de simplificación administrativa.