Es urgente abordar la objeción de conciencia, garantizar la disponibilidad de servicios de interrupción segura del embarazo y fomentar un ambiente de respeto y apoyo dentro del personal médico en Aguascalientes, estableció Angélica Contreras Ruvalcaba, representante de la Asociación Cultivando Género.

Tras los señalamientos del secretario de Salud en el Estado, Rubén Galaviz Tristán, de que no hay médicos dispuestos a practicar abortos y que no habrá consecuencias para quienes se nieguen, la activista recordó el amparo obtenido por Morras Help Morras. Este amparo obliga a la instancia estatal a mantener una lista del personal médico no objetor de conciencia.

Asimismo, aseveró que sí existe personal médico no objetor de conciencia en el Estado, aunque algunos no lo revelan por temor a prejuicios y represalias dentro del sector salud.

Ante la inminente despenalización del aborto en la entidad, Contreras Ruvalcaba, en representación de Cultivando Género, destacó la importancia de que el ISSEA considere el presupuesto necesario para garantizar interrupciones seguras y gratuitas en todas las instancias públicas. Además, estas garantías se deben extender a todos los municipios.

Subrayó que la objeción de conciencia no puede prevalecer sobre el derecho de las personas a acceder a servicios médicos. Sugirió que, en caso de falta de personal médico no objetor de conciencia, se abran convocatorias para contratar a profesionales que cumplan con estos criterios.

Además, recomendó al titular del ISSEA revisar las reformas a nivel federal sobre la objeción de conciencia y recordó que ésta no justifica negar información ni atención médica. Hizo hincapié en la importancia de la capacitación y sensibilización del personal, destacando las posibilidades de prácticas no quirúrgicas, como el aborto con medicamentos, reconocido por la Organización Mundial de la Salud.