Especial/AM de León Agencia Reforma

LEÓN, Guanajuato 02-Sep-2021 .-El Fiscal General de Guanajuato, Carlos Zamarripa, atribuyó la presión del Presidente Andrés Manuel López Obrador por mantenerse en el cargo a intereses de un grupo que busca obtener ganancia política en la entidad y que comparte otra realidad al Mandatario.

“Quieren que se incendie Guanajuato y mejor campaña puedan tener… No decimos que aquí no pase nada, pero lamento que se utilice el tema para tener una ganancia político-partidista”, argumentó durante una charla que tuvo el pasado martes con integrantes del Club Rotario de León.

López Obrador ha sugerido cambios en la Fiscalía estatal ante el aumento de homicidios dolosos en la entidad y la permanencia de 12 años de Zamarripa en el cargo.

“Alguien está incentivando esto, sé que es un grupo político-partidista. Un paisano que es de ustedes también que ha puesto que en base al tiempo que tenemos, hemos permitido esto (la violencia), lo cual es falso, y alguien está hablándole al oído (al Presidente) y diciéndolo todos los días esta parte”, añadió el funcionario estatal.

Cuestionado al término de la plática respecto a si siente presión por los señalamientos desde la Presidencia solicitando su remoción, comentó: “Por supuesto que sí, no tendría que ser humano para no sentirlos, pero, más que eso, desesperación de que alguien (no) le pueda informar bien las atribuciones que cada uno tiene y lo que hemos venido haciendo”, dijo el funcionario estatal.

Durante la charla, Zamarripa reconoció que el estado enfrenta “una terrible violencia”, que combatirla no es responsabilidad de una persona y que debe distinguirse entre la función de la seguridad pública y la de procurar justicia.

Añadió que pese a que en 2016 se denunció ante PGR y Pemex el robo de combustible en la refinería de Salamanca y se dio a conocer la situación a la actual administración, el delito continúa por la nula colaboración de la empresa del Estado.

“Decían que el pastel se lo está comiendo un grupo de la delincuencia (Cártel Santa Rosa de Lima) privilegiado por autoridades de Guanajuato, ni que yo fuera Pemex, estaba privilegiado pero por Pemex”, sostuvo el Fiscal en su exposición.