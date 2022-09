Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Un grupo de empresarios condicionó su aval a una parte del Tramo 6 del Tren Maya, que va Tulum a Bacalar, a cambio de que les permitiera fraccionar la reserva natural de Punta Pájaros, reveló ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

«(Hay) unos que, aprovecho para mandarles el recado, unos de por aquí que quieren: ‘ah, sí te dejo pasar, pero me vas a dejar la reserva, me vas a dejar que yo fraccione la reserva’. Les mande a decir: ¿Y de qué quieren su nieve?», expresó.

«Me están condicionando, dicen: ‘Les dejamos pasar, pero necesitamos autorización para la reserva’. No, no, no. No me voy a dar por vencido. Y aprovecho también para mandarles el recado a los de aquí».

López Obrador ventiló que, en la misma zona, el empresario Roberto Hernández tiene una casa con pista de aterrizaje donde, aseguró, el ex Presidente Vicente Fox celebró en el 200 su triunfo electoral.

«Aquí está Punta de Pájaro. Vamos hablar de política también, porque todo esto está vinculado. Aquí tiene una casa Roberto Hernández con pista de aterrizaje en la reserva. Cuando gana el Presidente Fox, ahora dedicado a otras cosas, se va de vacaciones aquí, a la casa de Roberto Hernández», apuntó.

«Ahí en Felipe (Carrillo Puerto), en la parte de Tulum precisamente, en el ejido Pino Suárez, Roberto Hernández tiene asignadas como tal vez unas 50 parcelas como ejidatario, a pesar de ser banquero y tener esa casa».