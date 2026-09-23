Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Luego que Trump acusó que México es epicentro de cárteles, CSP reviró al decir que en EU hay alto consumo de drogas y producción de armas.

Luego de que Donald Trump acusó a México de ser el epicentro de la violencia de los cárteles, la Presidenta Claudia Sheinbaum reviró con ironía al advertir que ella también podría decir que es difícil vivir junto a un país con alto consumo de drogas y producción de armas como Estados Unidos.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria respondió así a las declaraciones que el Presidente estadounidense hizo ayer ante la Asamblea General de la ONU, aunque destacó que posteriormente Trump habló de la buena relación que mantiene con México.

«Yo podría decir: ‘Es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas’, o podría decir: ‘Es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas’, pero no lo voy a decir, no lo voy a decir porque tenemos buena relación con el Presidente, también con el Gobierno de Estados Unidos», expresó Sheinbaum en conferencia mañanera.

Trump afirmó ante la ONU que México es el epicentro de la violencia de los cárteles y sostuvo que resulta inaceptable que Estados Unidos comparta frontera con un territorio que, según afirmó, está controlado por organizaciones criminales.

El Mandatario estadounidense llamó a México a recuperar el control de su territorio y, posteriormente, destacó la relación que mantiene con el Gobierno mexicano.

Este miércoles, en conferencia, Sheinbaum cuestionó que los medios de comunicación destaquen sólo la parte negativa de las declaraciones de Trump sin considerar el resto de su intervención.

La Presidenta sostuvo que México y Estados Unidos mantienen la colaboración bilateral pese a los señalamientos realizados por Trump.

«Estamos trabajando de manera coordinada y vamos avanzando», agregó.