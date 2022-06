Gustavo García Olguin Agencia Reforma

Cd. de México, México.-Felipe Calderón Hinojosa respondió en Twitter al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, ante señalamientos de que tiene vínculos con el narcotráfico, aseguró no ser igual que el panista.

«No, no somos iguales. Bendito sea Dios», tuiteó el ex Presidente.

«En mi Gobierno se combatió frontalmente a la delincuencia para proteger a las familias mexicanas. La seguridad y el Estado de Derecho fueron prioridad. Nos esforzamos por recuperar cada pueblo y cada calle que estaban en manos del crimen», agregó.

Esta mañana, durante la conferencia en Palacio Nacional, López Obrador dijo no ser como el ex Presidente que gobernó a México de 2006 a 2012 para defenderse de las acusaciones de los senadores Marco Rubio y Ted Cruz, quienes han señalado al tabasqueño de tener nexos con cárteles de la droga.

«¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón, aunque no les guste, no solo a sus más cercanos simpatizantes, sino a muchos que votaron por él», dijo esta mañana.

Ayer, el senador estadounidense Marco Rubio celebró que López Obrador no acudiera a la Cumbre de las Américas, acusándolo de entregar partes del territorio mexicano a cárteles, además de ser un apologista de la tiranía en Cuba, de un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela.

