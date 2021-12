Choferes de distintas agrupaciones y de plataformas digitales se manifestaron afuera de Fiscalía General del Estado para exigir justicia por el homicidio de uno de sus compañeros la noche del pasado lunes tras resistirse a ser asaltado y perder la vida al ser apuñalado en calles del fraccionamiento Pintores Mexicanos.

DOLOR Y MOLESTIA. Todo comenzó al filo de las 3 de la tarde cuando el grupo de manifestantes se congregaron en las inmediaciones de la Policía Ministerial tras acompañar a la familia del taxista ultimado de nombre José Guadalupe de Lira Sánchez de 57 años. Esto, para pedir justicia por lo ocurrido, afirmando que varios compañeros han sufrido de asaltos y distintas situaciones que padecen constantemente por lo que piden también mayor seguridad a las corporaciones. “Queremos justicia (…) los delincuentes nunca pagan lo que tienen que pagar. Estamos cansados de lo que está pasando, es daño moral y hasta psicológico el que estamos sufriendo”.

BLOQUEOS. Alrededor de las 4:30 de la tarde con sus vehículos, los taxistas y choferes de Uber bloquearon todas los accesos que confluyen a la Glorieta del Quijote en los puntos de Paseo de la Cruz y Héroe de Nacozari, López Mateos y Primer Anillo de Circunvalación, Héroe de Nacozari y Madero, Prolongación Alameda a la altura del Paso a Desnivel, así como López Mateos y Cosío, situación que generó un gran caos vial en dicha zona, dado que los vehículos tuvieron que rodear para poder cruzar de sur a norte y viceversa y de oriente a poniente, por lo que incluso elementos de la Policía Vial tuvieron que intervenir para tratar de dar fluidez a la circulación.

ACERCAMIENTO. A las 5:30 de la tarde arribó un representante de la Secretaría General de Gobierno para dialogar con el grupo de taxistas, a fin de negociar y poder llegar a un acuerdo. “Yo vengo de la Secretaría de Gobierno, no vengo de la Fiscalía, no podemos trabajar así. Nadie los va a mover a la fuerza, dejen ver con Fiscalía qué está pasando. Vamos a tener que platicar sobre temas posteriores. Es importante que entiendan que es muy difícil que le dé información a toda la gente, voy a ver con Fiscalía”.

SIN ACUERDO. A las 6:15 entró una Comitiva de taxistas a hablar con personal de la Fiscalía General del Estado y el representante de la Secretaría General de Gobierno por espacio de más de una hora, sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo, según lo comentó Anita Casillas y que tenían a una persona detenida como presunto responsable y que estaban localizando a los testigos. “Quedaron de darnos una respuesta del detenido, van a traer a un taxista conductor para que identifique al detenido. Nos pidieron que no afectáramos a Aguascalientes, pero no nos vamos a quitar hasta que no haya una respuesta”.

TENSIÓN. Sin embargo, fue hasta las 10 de la noche en que se liberaron las calles a la circulación luego de que las personas que fueron presentadas ante el Ministerio Público fueron descartadas por el propio testigo protegido. Es el propio Comandante Juan Muro Díaz quien confirmó lo anterior, sin embargo, se tiene la consigna de que todo operador de taxi y plataforma será fuertemente sancionado si son encontrados en «malos pasos».

SEGUIRÁN. Por lo pronto, varios taxistas se están organizando para este miércoles 29 a las 10 de la mañana para realizar una nueva manifestación sobre la calle Madero en el centro en torno a lo acontecido con el taxista ultimado.

