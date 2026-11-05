La dirigencia de la Sección XXI del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) en Aguascalientes enfrentó un rechazo mayoritario durante el XXX Congreso Seccional Ordinario, en el que el informe de actividades de su secretario general, Luis Marcos Robledo Delgado, recibió 156 votos en contra y solamente 46 a favor, en medio de reclamos por presuntas irregularidades y deficiencias en la representación sindical.

La votación se produjo ante 204 delegados congresistas y evidenció el descontento de los trabajadores, quienes denunciaron problemas relacionados con la cobertura de plazas, la falta de personal, el hostigamiento laboral y las condiciones de trabajo en las unidades médicas.

Ante las inconformidades, el dirigente nacional del SNTSS, Rafael Olivos Hernández, anunció que la Comisión Nacional de Honor y Justicia acudirá durante noviembre a Aguascalientes para investigar las denuncias, siempre que los afectados presenten pruebas y declaraciones que permitan integrar los expedientes correspondientes.

Advirtió que la recolección de firmas no constituye un procedimiento legal suficiente para destituir a dirigentes sindicales, por lo que cualquier sanción deberá sujetarse a los estatutos y garantizar el derecho de defensa de los involucrados.

En materia salarial, explicó que la propuesta inicial del sindicato fue del 9.9 por ciento, pero, ante la falta de margen presupuestal del IMSS, se sometió a consulta otra propuesta, lo que derivó en la reapertura de las negociaciones.

Por su parte, Yanet Macías de Mayoral, trabajadora del Instituto, afirmó que las inconformidades representan una exigencia colectiva de cambios sindicales y convocó a los agremiados a conocer el Contrato Colectivo de Trabajo y los estatutos para defender sus derechos.

Consideró que uno de los principales resultados de este movimiento ha sido el despertar de la participación de las bases trabajadoras, cuyos integrantes están cada vez más informados sobre sus derechos y las deficiencias en sus centros laborales.