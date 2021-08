CDMX.- Montserrat Oliver confesó que hace unos días enfrentó a la COVID-19 y que sólo tuvo síntomas leves.

Fue en entrevista para el programa Sale el Sol donde dijo que se aisló de su esposa Yaya Kosikova, quien la apoyó en todo momento.

“Me dio COVID-19, acabo de salir hace poquito, gracias a Dios no me fue tan mal. Yo digo a la gente que está pasando por lo mismo, yo creo que a muchos o a todos nos va a acabar dando, nada más hay que tener la mente positiva y no atemorizarte”, comentó.

La conductora agregó que cuidó mucho su alimentación durante su paso por la enfermedad que aqueja a la humanidad.

“Descansé, tomé mucha vitamina C, Zinc, vitamina B, varias cositas, el paracetamol para sentirme mejor, gracias a Dios no tuve fiebre, como una gripa, una mala gripa, cansancio, cuerpo cortado, dolor muscular, pero me fue bien”, aseguró. (Staff/Agencia Reforma)