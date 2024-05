CDMX. – «Spacey Unmasked», una serie documental de dos partes, se estrenará en Channel 4 del Reino Unido los días 6 y 7 de mayo, y posteriormente en ID en Estados Unidos antes de su emisión en Max. Esta producción revela nuevos testimonios sobre presuntas conductas sexuales inapropiadas de Kevin Spacey, incluyendo detalles que no fueron parte de su reciente juicio en el Reino Unido, donde fue declarado inocente de acusaciones similares.

El documental presenta entrevistas con diez individuos cuyas experiencias con Spacey abarcan cinco décadas e incluyen incidentes en Los Ángeles, Nueva York y Londres, ocurridos en diversos entornos como cines, fiestas y durante la producción de «House of Cards». De estos, nueve nunca habían hecho públicas sus historias, según informa Variety.

Uno de los relatos destacados en el documental proviene de un hombre identificado como Greg, quien alega que Spacey lo manoseó agresivamente en su adolescencia. Otro testimonio es de Daniel, quien comenzó trabajando en «House of Cards» a los 23 años y describe un incidente inapropiado con Spacey en el set.

Ante estas acusaciones, Spacey ha defendido su inocencia, negando haber participado en acoso sexual o conductas ilícitas durante las grabaciones de la serie, aunque admitió haber estado involucrado en una cultura de insinuaciones y bromas en el set. El actor ha anunciado que responderá a estas acusaciones en su página web, desafiando las narrativas presentadas en el documental.