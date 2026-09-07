CIUDAD DE MÉXICO 07-Sep-2026 .-El documentalista ganador del Óscar, Alex Gibney, reveló el primer avance oficial de su esperado documental sobre Elon Musk.

El documentalista ganador del Óscar, Alex Gibney (Taxi to the Dark Side, Going Clear: Scientology and the Prison of Belief), reveló este lunes el primer avance oficial de su esperado y polémico documental Musk, sobre la figura del empresario Elon Musk.

En el filme, el cineasta intenta separar la mitología cuidadosamente cultivada de la persona real, en el que será un análisis de casi cuatro horas sobre el multimillonario tecnológico y su extraordinario poder en los ámbitos de los negocios, la tecnología, los medios de comunicación y la política global.

El proyecto promete un retrato sin filtros del propietario de Tesla, SpaceX y X, examinando tanto los orígenes de su imagen pública como las consecuencias de depositar tanta influencia en manos de un individuo no elegido democráticamente.

Musk calificó el documental de «ataque difamatorio» poco después de que Gibney anunciara el proyecto en 2023, a pesar de haber rechazado, según se informa, participar en la película.

Gibney construye su retrato a través de entrevistas con la ex esposa de Musk, Justine Musk; su ex pareja, Ashley St. Clair; la periodista tecnológica Kara Swisher; el cofundador de Tesla, Martin Eberhard; la periodista Zoë Schiffer; y el informático y premio Nobel, Geoffrey Hinton.

El documental, que tendrá su estreno mundial fuera de concurso en la edición 83 del Festival Internacional de Cine de Venecia este martes, antes de continuar su recorrido en el Festival Internacional de Cine de Toronto, también incluye una canción original de David Byrne, «Let Me Sell You a Dream», coescrita con el compositor Daniel Pemberton utilizando las propias declaraciones públicas de Musk como letra.

En un comunicado de prensa, Gibney describe a Musk como «un estafador moderno que ha perfeccionado la construcción de su propia imagen heroica».

Bleecker Street lanzará Musk en los cines de Estados Unidos el próximo 16 de octubre, mientras que HBO Documentary Films posee los derechos para televisión y streaming.