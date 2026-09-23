Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Al menos 1.6 millones de personas han sido desplazadas por inseguridad o violencia entre 2020 y 2025, reveló ayer el INEGI.

Al presentar los resultados de la Encuesta Intercensal 2025, indicó que otras 485 mil personas se vieron desplazadas por catástrofes naturales o de origen humano.

En lo que destacó como la mayor encuesta realizada en México, el INEGI midió por primera vez el desplazamiento forzado interno a nivel nacional.

Los resultados indican que, entre octubre de 2020 y octubre de 2025, un total de 510 mil hogares tenían al menos a una persona que se vio obligada a cambiar su lugar de residencia debido a la violencia o la inseguridad delictiva.

Por su parte, 152 mil hogares contaban con al menos una persona que se vio forzada a desplazarse por desastres naturales o de origen humano.

Las entidades que registraron mayor proporción de su población desplazada por la inseguridad y la violencia fueron Zacatecas, con 2.2 por ciento; Morelos, con 2.1; y Colima, Michoacán y Querétaro, con 2 cada una.

En tanto, Guerrero registró el mayor desplazamiento de personas por desastres, con 1.8 de su población afectada; seguido por Tabasco, con 0.8, y Baja California, con 0.5.

En Zacatecas los municipios más afectados por el desplazamiento generado por la violencia fueron Jerez, con 6.7 por ciento de su población obligada a abandonar su lugar habitual de residencia por esa causa, y Monte Escobedo, con 5.5.

Y en Guerrero, los municipios con mayor proporción de su población desplazada fueron Acapulco -afectado por los impactos de los huracanes «Otis», en 2023, y «John», en 2024-, y Cochoapa el Grande -con registros de violencia asociada con la actividad del narcotráfico-, con 7.3 por ciento cada uno.

¿QUÉ MÁS INFORMA?

La Encuesta Intercensal del Inegi revela más datos:

– La población total de México alcanzó los 130.9 millones de habitantes, 4.8 millones más que en 2020.

– El crecimiento demográfico se desaceleró de 2.1% entre 1990-1995 a 0.7% entre 2020 y 2025.

– La edad mediana de la población se ubicó en 32 años, 3 más que en 2020.

– La proporción de hogares del País que percibe apoyos del Gobierno aumentó de 25 a 41.4 por ciento entre 2020 y 2025.