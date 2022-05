CDMX.- Mayeli Alonso abrió su corazón en La Casa de los Famosos 2 y habló de su matrimonio con Lupillo Rivera y hasta de Belinda.

La empresaria contó que, después de divorciarse de «El Toro del Corrido», él corrió con la cantante y hasta se hizo un tatuaje de su cara, causando controversia.

«Ese güey se tatúa a todas, después de mí, anduvo con una de mis ex mejores amigas y se la tatuó también.

«Qué show, ella (Belinda) fue a mi casa, hasta le lloraba, ella le lloraba. Acabó la historia porque ese güey es cab…, ese güey andaba viviendo el momento», dijo.

La originaria de Chihuahua contó, frente a Brenda Zambrano y Lewis Mendoza, cuántos anillos de compromiso tiene y qué ha hecho con ellos.

«Lo que viviste está vivido. Yo, por ejemplo, tengo tres anillos de compromiso. Con el de en medio, ya me mandé a hacer una gargantilla (?) el que me dio mi ex esposo (Lupillo Rivera), yo lo tengo guardadito», indicó. (Elizabeth García/Agencia Reforma)

