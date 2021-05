CDMX.- Una empleada reveló a la junta directiva de Microsoft que durante años mantuvo una relación de carácter sexual con Bill Gates, fundador de la compañía y actualmente en proceso de divorcio de Melinda French Gates, tras un matrimonio de 27 años.

De acuerdo con The Wall Street Journal, la ingeniera escribió una carta en 2019 en la que daba detalles de lo suyo con el multimillonario filántropo, exigía modificaciones en su puesto, y pedía que la misiva fuera leída por Melinda.

Tras una investigación, la junta directiva, preocupada por el reclamo, acordó que Gates debía renunciar al puesto de director de la compañía que fundó en 1975.

Cuestionada al respecto, una portavoz de Gates confirmó la infidelidad. “Hubo un affaire hace casi 20 años, que acabó de manera amistosa”.

En otro reportaje, también publicado ayer, The New York Times aseguró que Gates había acosado a varias mujeres que trabajaban para él o en Microsoft o en la Fundación Bill y Melinda Gates.

Diversas trabajadoras, actuales y antiguas, señalaron a The New York Times que el comportamiento de Gates creó un ambiente de trabajo poco sano.

También acusaron a Gates de referirse despectivamente hacia su esposa Melinda, lo cual avergonzaba a sus trabajadores.

Según el medio, no se sabe si Melinda estaba al tanto de la conducta de su marido para con otras empleadas.

Consultada para tener la versión del multimillonario, una vocera rechazó el contenido del reportaje del medio y restó valor a los testimonios de las fuentes. (Staff/Agencia Reforma)