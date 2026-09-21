CDMX. -Ayer se reveló al elenco que encabezará el programa basado en la banda mexicana que triunfó en los años 80.

Macarena García, Sebastián Poza, Luis de la Rosa, Jesusa Ochoa, Iker Solano, Michelle Pellicer, Edu Maruri, Claro Dalmao, Sol Wainer y Andrea Chaparro, así como Osvaldo Benavides y Alberto Guerra serán parte del elenco de la próxima serie de ViX, reveló ayer la plataforma.

«Inspirada en hechos reales, Timbiriche retrata el camino de un grupo de adolescentes que, impulsados por la música y la ilusión de triunfar, experimentan el éxito de manera tan inesperada como vertiginosa. Mientras el fenómeno crece, también lo hacen los retos de vivir bajo los reflectores, en una historia donde la amistad, las aspiraciones y los desafíos personales se entrelazan con el nacimiento de una leyenda», indicaron en un comunicado.

Indicaron que la producción transportará al público a los años 80, para revivir el nacimiento de la banda que impactó a México y América Latina.