Gerardo González Aceves Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Nuevamente fue desde Estados Unidos… ahora se reveló una red de funcionarios y militares mexicanos que trabajaban para el narco y que alertaban de operativos.

La investigación en la Corte Federal en Los Ángeles, California, implica al juez mexicano Luis Benítez Alcántara, detenido el jueves pasado en Colombia tras una orden de EU, y a Edgar Aarón Vázquez Alvarado, «El General», líder del Cártel Nuevo Imperio, quien fue abatido por fuerzas federales el mismo jueves por la tarde en Naucalpan, Estado de México.

Según EU, el capo Vázquez Alvarado había infiltrado estructuras policiacas y militares en México, lo que le permitía conocer operativos y acciones en contra del crimen. Vázquez vendía la información a narcos mediante un sistema de suscripción y pagos mensuales lo que permitía a los criminales saber con anticipación las acciones de la autoridad.

Dicho sistema, según una acusación revelada ayer en Los Angeles, permitía a los «suscriptores» contar con información confidencial sobre operativos, investigaciones en curso, órdenes de aprehensión y cateos.

También vendía identificaciones oficiales alteradas de corporaciones mexicanas para que fueran usadas por los narcos y revelaba contraseñas que servían como salvoconducto en retenes militares y policiacos.

El pago de la «suscripción» al club de «El General» era de unos 500 mil dólares y las mensualidades rondaban los 100 mil dólares.

Vázquez Alvarado fue señalado de ser el autor intelectual del asesinato en julio del 2024 de Milton Morales Figueroa, colaborador del Secretario de Seguridad federal Omar García Harfuch y mando de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones Especiales de la SSC en la CDMX.

El jueves de la detención del juez Benítez, el capo Vázquez Alvarado fue abatido en una persecución policial; también murió su acompañante Edwin González, ex mando de la Fiscalía del Edomex.

«El acusado (Vázquez Alvarado) estableció un colectivo de líderes criminales con base en México, a quienes proveía protección e información sensible de agencias de seguridad a cambio del pago de una tarifa individualizada inicial, pagos subsecuentes de mensualidades y tarifas suplementarias para extorsión en casos específicos», dice la acusación de la Fiscalía para el Distrito Central de California, presentada el 30 de septiembre.

EL NARCO CANADIENSE

El ex atleta olímpico canadiense Ryan Wedding, acusado por EU de narcotráfico, fue uno de los principales clientes de «El General» y se benefició de la información confidencial.

Según el documento estadounidense, Vázquez pagaba a funcionarios públicos para hacer más lentas las investigaciones criminales, eliminar o manipular pruebas y cancelar cargos penales en su contra.

El canadiense Wedding fue uno de los criminales que obtuvo una identificación oficial mexicana a su nombre, según la indagatoria, sin que se aclare de qué corporación.

El documento estadounidense no entra en detalles sobre las dependencias mexicanas en las que Vázquez tuvo injerencia: «El acusado cultivó relaciones con funcionarios y personas privadas que tenían acceso a información sensible de agencias de seguridad mexicanas e internacionales, y obtenía dicha información, con frecuencia a cambio de un pago».

Según la Fiscalía, Vázquez trabajó con Wedding desde 2015 hasta 2026 para exportar cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y Canadá, mientras que el esquema para proteger al canadiense en México habría operado entre octubre de 2024 y enero de 2026, cuando fue arrestado en la CDMX.

El juez federal Benítez Alcántara, detenido en Colombia, fue acusado por la misma Fiscalía norteamericana de recibir un soborno de dos millones de dólares para liberar en febrero de 2025 a Andrew Clark, otro canadiense que era el número dos del cártel de Wedding y que estaba sujeto a proceso de extradición en México.

El jueves pasado, García Harfuch informó del operativo contra «El General» acusado de secuestro, extorsión, homicidio, despojo, lavado de dinero, robo de combustible, venta y distribución de drogas, así como tráfico de estupefacientes hacia EU y Canadá.