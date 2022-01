Abril Valadez Agencia Reforma

El actor Sidney Poitier murió a los 94 años por una combinación de insuficiencia cardiaca, demencia de Alzheimer y cáncer de próstata, según su certificado de defunción obtenido por TMZ.

El documento, emitido por el condado de Los Ángeles, señaló que la carrera de Poitier como actor abarcó 76 años.

Poitier era conocido tanto como actor y director pionero y activista. En 1964, se convirtió en el primer actor afroamericano en ganar el Oscar a Mejor Actor por su trabajo en la película Los Lirios del Valle, de 1963.

Su primera nominación al Oscar la tuvo en 1959 por su trabajo en The Defiant Ones. Su carrera continuó en ascenso durante los siguientes años. En 1967, protagonizó ¿Sabes quién viene a cenar?, un romance interracial que levantó polémica en Estados Unidos.

Después vinieron otras películas como Ahora me llaman señor Tibbs y Uptown Saturday Night, en la que actuó junto con Bill Cosby.

Su larga carrera también incluyó papeles en películas clásicas de Hollywood como Un Lunar en el Sol.

Más allá de la actuación, Poitier fue un defensor que luchó por los derechos civiles, a menudo junto a su amigo cercano de casi 80 años, Harry Belafonte. Ayudó a organizar la Marcha en Washington y planificar el memorial de Martin Luther King Jr. después de su asesinato.

En una emotiva declaración publicada en Instagram la semana pasada, una de sus hijas, Sydney, rindió homenaje a su difunto padre.

«No hay palabras para esto. No hay una forma real de prepararse para esto. No hay prosa lo suficientemente hermosa, ni discurso lo suficientemente elocuente para capturar la esencia de mi padre», escribió, y agregó que sus logros «literalmente cambiaron el panorama para todos los que vinieron tras él».

La carrera profesional de Poitier, que falleció el 6 de enero, será tema de un próximo show en Broadway.

