Yarek Ariatna Gayosso Vázquez Agencia Reforma

Arantxa Chávez, Diego Balleza y Joana Jiménez revelaron cómo recibieron ataques en redes sociales, amenazas de muerte y racismo antes y durante su participación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

«Quería desaparecerme de la alberca, mi entrenador estuvo conmigo, como pude traté de recuperarme, estaba muy triste porque era un momento que había esperado y recibo ataques, memes y TikToks de cómo había fallado; hizo mucho impacto en mí. Meses antes de Juegos Olímpicos, falleció mi papá y estaba viviendo un duelo», recordó Arantxa al fallar un clavado en Tokio que recibió calificación de cero y la dejó fuera de la Final olímpica del trampolín 3 metros.

El clavadista olímpico Diego Balleza revivió las amenazas de muerte que recibió en redes sociales luego de quedar en cuarto lugar, junto a Kevin Berlín, en la plataforma 10 metros sincronizados varonil, sitio que le valió diploma olímpico en su primera justa.

«Recibí amenazas de muerte y tuve que decirle a la Marina para que checaran esos mensajes, todavía que uno va tan feliz de competir y que leas esas cosas», platicó el clavadista regio.

«Tuve muchas personas atrás de mí que me dijeron son 4 años, tengo 5 operaciones, son cosas que uno como deportista lo vive y lo siente y así estuve 4 años entrenando, tanto tiempo y tan concentrado, quién quiere entrenar lesionado, pero tu ser interior te dice vas a lograrlo».

Y la ondina olímpica Joana Jiménez compartió cómo vivió discriminación en el proceso olímpico.

«Desde pequeña me metieron la idea de que yo no servía para la prueba del solo técnico, que no tenía ni el físico ni las aptitudes ni las cualidades para ser una solista y de repente me dan la oportunidad, tuve que trabajar con la idea de no ser suficiente, con la ayuda de mis padres y de mi abuelita materna logré reponerme», contó Jiménez, medallista panamericana.

Las atletas olímpicas describieron cómo cuidar su salud mental ha sido uno de los mayores retos en sus carreras deportivas.

@YGayossoCANCHA

¡Participa con tu opinión!