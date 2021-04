CDMX.- Yahir confesó que ha sufrido acoso sexual por parte de sus fanáticas, ya que lo han tocado y dado nalgadas sin su consentimiento.

“Toñita en ‘La Academia’ me hizo fama de nalgón. Me traía en friega que ‘mi nalgón pa’ allá’ y mi ‘nalgón pa’ acá’.

“Entonces, muchas veces, en muchos lados, me han agarrado las pompis, la verdad. Más en la bola, cuando llegas al aeropuerto, nunca falta”, dijo para Ventaneando.

Sin embargo, el cantante y actor sabe que este tema es algo muy delicado para las mujeres, por lo que pide que la gente denuncie, aunque él se lo tome a broma cuando le ha pasado.

“Yo lo agarro de broma, nunca he tenido un acoso, pero ese tema de las pompis se me hace algo muy pícaro, por decirlo de alguna manera”. (Staff/Agencia Reforma)