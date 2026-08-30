Mauricio Ángel Agencia Reforma

CDMX.- Mario Aguilar atraviesa una etapa de renovación creativa después de más de una década haciendo reír en internet. Desde 2014 construyó personajes inspirados en comportamientos de su madre y sus amigas, cuyas situaciones cotidianas generaron identificación entre el público. Con pelucas y mandiles consolidó figuras que impulsaron su popularidad hasta alcanzar 462.9 millones de “me gusta” en TikTok y seis millones de seguidores en Instagram.

Ahora busca hacer comedia como él mismo y mostrar experiencias, inseguridades y aspectos personales. Reconoce que abandonar la protección de sus personajes lo vuelve más vulnerable, pues debe enfrentar la reacción del público. Sin embargo, también considera liberador descubrir el interés de sus seguidores por conocer a Mario fuera de sus interpretaciones.

El comediante no pretende despedirse de sus personajes, sino combinarlos con contenidos más personales. Destaca que personas que comenzaron a seguirlo jóvenes ahora son padres y reconocen en sí mismas las conductas familiares que antes observaban en sus madres.

Para celebrar su trayectoria creó Diezmadre, espectáculo que presentará el 1 de septiembre en el Auditorio Nacional. La producción reunirá a Mario, la mamá y la Morena mediante una historia con música, bailarines y cambios de tono, desde momentos emotivos hasta secuencias de comedia.