CDMX. -Shivon Zilis, ejecutiva de Neuralink y madre de cuatro de los hijos de Elon Musk, reveló que el multimillonario terminó su relación de forma inesperada una semana después de decirle que la amaba, lo cual describió como muy doloroso.

En X, Zilis confirmó que se separaron y admitió que para ella ha sido difícil tener que dejarlo ir en tan poco tiempo, pero está agradecida por la familia que construyeron juntos.

«Es difícil pasar de estar enamorada a dejar ir en una semana sin previo aviso, pero así es a veces», escribió Zilis, quien recordó lo que significó su relación con Musk y el espacio de tranquilidad que, según ella, buscó darle.

La ejecutiva se siente feliz de haber podido mostrarle a Musk cómo se siente ser profundamente comprendido, cuidado y amado desde la paz, la estabilidad y la dulzura, además de considerar que se convirtió, con sus hijos, en un lugar seguro para el empresario, en contraste con la intensidad de su vida pública y profesional.

«Lo extrañaré muchísimo», reconoció Zilis, de 40 años, quien afirmó que lo amó «más que a la vida misma» y que la relación le dejó importantes aprendizajes y un profundo sentido de significado, aunque destacó que la mayor razón de su gratitud son sus cuatro hijos, nacidos entre 2021 y 2025.

«Estoy sufriendo, pero me importa profundamente y siempre estaré animándolo por su felicidad», dijo.