Revela Shakira que ¡está enamorada!

Cortesía Europa Press Agencia Reforma

MADRID, España. – Shakira ha regalado a sus fans un adelanto de su nueva canción, «Nassau», desatando la locura porque todo apunta a que está de nuevo enamorada tras su polémica separación de Gerard Piqué en junio de 2022.

Desde su divorcio todas y cada una de sus canciones han sido autobiográficas y en ellas se ha sincerado sobre su dolor y su rabia tras su ruptura con el ex futbolista: «Te felicito» con Rauw Alejandro, «Monotonía» con Ozuna y sobre todo su «Sessión 53» con Bizarrap han sido la mejor manera de canalizar sus sentimientos y contar cómo ha sido su evolución desde el fin de su historia de amor con el padre de sus pequeños, al que no ha dudado en lanzar diferentes dardos en sus últimos temas.

Pero la rabia contra Piqué ha llegado a su fin. Demostrando que ha pasado página y está viviendo una nueva e ilusionante etapa de su vida, la próxima canción de Shakira es todo lo contrario al desamor.

«Yo que había prometido que nunca más volvería a querer. Apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel. Eso lo tenía cerrado, con llaves y con candado, pero ¿qué hago? Me gustas demasiado», canta en «Nassau», cuyo nombre es la capital de Bahamas.

Todavía no se sabe a quién le canta Shakira en esta canción ni quién es el afortunado que le ha curado las heridas que le dejó Piqué.