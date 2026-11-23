Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, reconoció que Estados Unidos colaboró con información de inteligencia en la captura de Ovidio Guzmán López, «El Ratón», realizada en enero de 2023, durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Al explicar la participación estadounidense en la reciente detención de Fausto Isidro Meza Flores, «El Chapo Isidro», en Guasave, Sinaloa, el General reveló que los procedimientos para solicitar apoyo de inteligencia a Washington se utilizan desde hace años y que en el operativo contra el hijo de Joaquín Guzmán Loera se recurrió a un mecanismo similar.

«Estos procedimientos de apoyo que se ha requerido al Gobierno de Estados Unidos no es nuevo. Desde hace muchos años se ha realizado, en la detención de Ovidio, el ratón en Jesús María el 5 de enero de 2023 también se realizó de manera similar», informó.

El Secretario explicó que, en el caso de «El Chapo Isidro», los organismos de inteligencia militar compartieron información con Estados Unidos desde tres meses antes de la captura y que aproximadamente una semana antes de la operación solicitaron apoyo de reconocimiento mediante aeronaves no tripuladas.

Trevilla Trejo detalló que las solicitudes se presentan al Consejo de Seguridad Nacional, con información sobre el objetivo, la zona de reconocimiento, las rutas y las características de las aeronaves requeridas, y posteriormente son sometidas a la evaluación del gabinete de Seguridad.

El general aseguró que, tras recibir la información estadounidense, los analistas militares mexicanos la procesaron junto con los datos de inteligencia que habían reunido para precisar la ubicación de «El Chapo Isidro».

El Secretario sostuvo que la cooperación se desarrolló conforme a la legislación mexicana y que la operación de captura fue ejecutada exclusivamente por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional.

El reconocimiento de Trevilla Trejo contrasta con lo declarado por el entonces Presidente López Obrador el 6 de enero de 2023, un día después de la captura de Guzmán López en Jesús María, municipio de Culiacán, Sinaloa.

«No, no, ya les expliqué, esta es una decisión que se toma», respondió López Obrador cuando se le preguntó si alguna agencia estadounidense había colaborado en las labores de seguimiento y localización del narcotraficante.

El entonces Mandatario rechazó que la detención hubiera obedecido a presiones de Washington o estuviera relacionada con la visita que el Presidente Joe Biden realizaría a México tres días después, con motivo de la Cumbre de Líderes de América del Norte.

«Entonces, actuamos con autonomía, con independencia, sí hay cooperación, y la va a seguir habiendo, pero las decisiones las tomamos como gobierno soberano», sostuvo López Obrador en aquella conferencia.

El entonces Secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González, presentó la captura de Guzmán López como resultado de trabajos de inteligencia militar y vigilancia realizados por fuerzas federales mexicanas en Jesús María, donde fue detenido el 5 de enero de 2023.

La colaboración estadounidense fue documentada posteriormente por The Wall Street Journal, que en febrero de 2025 reveló que un programa de vigilancia con drones de Estados Unidos contribuyó a localizar a varios jefes del narcotráfico mexicano, incluido el hijo de «El Chapo».

En septiembre de 2025, Reuters publicó una investigación sobre la colaboración de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) con el Ejército mexicano para localizar a Guzmán López, mediante la intercepción de comunicaciones y el seguimiento de integrantes de su organización criminal.

Según la agencia, aeronaves estadounidenses interceptaron en agosto de 2022 comunicaciones cifradas de integrantes del Cártel de Sinaloa y analistas de la CIA contribuyeron a descifrarlas, lo que permitió ubicar un inmueble en Jesús María donde posteriormente fue detenido el narcotraficante.

Reuters informó además que la captura fue ejecutada por una unidad de élite del Ejército mexicano que había recibido entrenamiento y equipamiento de la CIA, como parte de los mecanismos de colaboración antinarcóticos entre ambos países.