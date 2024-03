Revela Maribel Guardia experiencia con droga

CDMX.- Maribel Guardia confesó cómo fue su experiencia probando una sustancia prohibida.

La actriz se ha caracterizado por cuidar su salud y su físico, por lo que muchos cibernautas no podían creer que haya confesado que le ha entrado a la marihuana.

Eso sí, la también cantante dijo que su experiencia fue muy mala, pues nunca lo había hecho. También explicó que le mandaron la hierbita como un remedio para combatir el insomnio después de la muerte de su madre.

«Primero veía cerditos volando, veía notas musicales, luego me dio mucha tristeza. Empecé a llorar y llorar, luego dije ‘nadie me quiere’ y luego todo el mundo se dio cuenta que fumaba mota.

«Entonces lloré más. Fue una tragedia, fue una depresión tan grande y entonces dije ‘nunca más la volveré a probar'», dijo a una revista de circulación nacional.

Aunque lo hizo con propósito terapéutico, la cosa no salió como ella esperaba y no está dispuesta a repetir tan traumático suceso. (Elizabeth García/Agencia Reforma)