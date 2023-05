Sandra Ivette Acevedo Barrón Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor y director de cine, Kuno Becker reveló detalles sobre su lucha contra una adicción a las drogas que en el pasado lo llevó a estar cerca de la muerte.

A través de un video publicado en su canal de YouTube, el actor explicó los motivos que lo llevaron a rehabilitarse, lo cual le dio paso a pensar en un proyecto que pudiera darle una segunda oportunidad a perros y gatos en abandono.

Durante el clip, Becker relata cómo fue el cambio en su vida tras una adicción grave que enfrentó: «Hace algunos años yo tuve una adicción es las drogas que ya lo he confeso algunas veces.

«Pero cambió mi vida en muchas maneras porque de entrada, casi me muero por esa adicción a las drogas, no fue una cosa mas o menos sino una enfermedad bastante grave. Llegué al punto en el que no me podía levantar de la cama por tanta debilidad y literalmente tenía una silla al lado para sostenerme y poderme levantar para ir al baño.

«Me acuerdo el haberme visto al espejo y ver la muerte reflejada, sabía que en cualquier momento me podía morir. Ese fue el instante en el que decidí internarme en una clínica de rehabilitación», rememoró el histrión.

Aunque para el actor parecía que todo lo tenía perdido, reconoció que la adopción de una mascota, especificamente una perrita que estaba en situación vulnerable, lo impulsó a seguir adelante y buscar formas para poder ayudar a todos los animales posibles.

Su mascota, su salvación

Después de recordar sus momentos difíciles, Kuno Becker reconoció que encontró en su mascota la esperanza y un sentido en la vida.

«Ahora pienso las cosas más con el corazón y menos con la ambición y con el ego. Y más tratando de pensar que siempre puede ser el último día. Pero hubo un apoyo que me hizo volver a tener esperanza muy fuerte, hubo un ser increíble que cada instante me apoyó que es mi perrita Martina y cuando ella se me acercaba y me lamía la mano, cada vez que se me subía en el pecho, pues la verdad es que me hacía sentir que la vida tal vez si tenía sentido».

Como resultado del apoyo de su mascota, Becker emprendió un proyecto para recaudar fondos destinados a animales en estado vulnerable que necesiten ser rescatados.

«La mayor parte de las ganancias se va a donar, para ayudar a esos animalitos, que, como muchos de nosotros, pues se merecen una segunda oportunidad. Me da un poco de emoción porque los veo sufrir tanto y me identifico con eso porque pues yo si tuve una segunda oportunidad», concluyó el actor de ¡Gol!: El Sueño Imposible, tras romper en llanto.