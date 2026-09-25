Ángela Janayna Mendoza Parada Agencia Reforma

CDMX.- Jesse Huerta anunció el lanzamiento de Jesse and the Supernovas, un nuevo proyecto musical que llega días después de confirmar una pausa en Jesse & Joy para dedicar mayor tiempo a su familia y a su bienestar físico, mental y emocional.

El músico presentó el nombre de la propuesta a través de sus redes sociales, aunque todavía no ha revelado quiénes participarán, cuál será su estilo ni cuándo comenzará formalmente esta nueva etapa.

El anuncio provocó cuestionamientos entre algunos seguidores, quienes relacionaron el proyecto con su alejamiento temporal del dúo que mantiene desde hace más de 20 años con su hermana Joy. Ante las críticas, Jesse aclaró que nunca anunció un retiro de la música.

Explicó que Jesse and the Supernovas fue planeado y calendarizado desde meses atrás y que tanto Joy como su equipo estaban enterados de sus planes. Subrayó que hacer música forma parte de su vida y es también una manera de procesar sus emociones y encontrar tranquilidad.

“Mi descanso es de Jesse & Joy, no de la música”, puntualizó el cantante, quien aseguró que no abandona el dúo en medio de una crisis, sino en uno de sus mejores momentos profesionales.

Jesse cumplirá los compromisos establecidos hasta el 5 de diciembre. Posteriormente, Joy continuará al frente de Jesse & Joy, incluida la presentación del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional y las fechas previstas durante 2027.