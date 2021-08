CDMX.- Hilary Duff dio a conocer en sus redes sociales que dio positivo a coronavirus para la variante delta y aunque sí tiene algunos síntomas, celebró estar vacunada.

Duff describió en la publicación que algunos de los síntomas que ha tenido son fuerte dolor de cabeza, presión en los senos y pérdida de gusto y olfato.

Al mismo tiempo, la actriz aprovechó para dar un mensaje de concientización a sus seguidores sobre las vacunas.

“Feliz de estar vacunada”, comentó la cantante, y añadió un emoji de una mano haciendo el símbolo de paz.

Duff se encontraba en medio de las grabaciones de la nueva serie de Hulu, How I met your father, el spin off del éxito televisivo How I met your mother. En esta nueva versión será la madre, papel que interpreta Duff, quien le contará a sus hijos la historia de cómo conoció al padre. (Staff/Agencia Reforma)