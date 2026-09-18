CDMX.- Frankie Muniz, protagonista de Malcolm el de Enmedio, compartió en redes sociales que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida y aseguró que las últimas seis semanas han sido una “pesadilla”.

El actor, de 40 años, no explicó las causas específicas de su situación, pero señaló que este periodo le ha permitido reflexionar sobre los aspectos de su vida que necesita mejorar. Muniz afirmó que tocar fondo lo obligó a replantearse su futuro y comenzar un proceso de cambio personal.

El también piloto profesional dijo que espera recordar esta etapa dentro de algunos años como el punto de partida de una transformación y compartió su experiencia para alentar a otras personas que atraviesan momentos complicados.

En julio, Muniz anunció su separación de Paige Price después de 10 años de relación. La pareja contrajo matrimonio en 2020 y tiene un hijo, Mauz, de 5 años. Ambos señalaron que mantendrán una relación cercana como padres.