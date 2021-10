Revela Erika Buenfil si se ha hecho cirugía

CDMX.- Erika Buenfil, quien participa en el melodrama Vencer el Pasado, aclaró si se ha sometido en fechas recientes a algún procedimiento estético para verse más joven.

«A mí me gusta jugar con la imagen, me pusieron unas extensiones para verme con el cabello largo», dijo en entrevista para el programa Hoy.

Y aunque muchas famosas hacen cambios drásticos en su cara para intentar verse más jóvenes, «La Reina del Tik Tok» prefiere ser más reservada en esa cuestión.

«No tengo ninguna cirugía en mi cara, esta soy con mis arrugas, a veces más o menos, pero los filtros ayudan, pero no hay que abusar porque a veces ni te pareces», comentó. (Staff/Agencia Reforma)