CDMX.- Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, dejó a sus seguidores con la boca abierta y con el ojo pelado.

Y es que el cantante, durante su presentación en la Feria Nacional Potosina, confesó en pleno concierto a sus fans que había enfrentado el cáncer de esófago debido a una hernia hiatal mal cuidada.

«Nunca lo quise decir, pero miren estas cicatrices que están aquí, cinco cicatrices y dicen ‘se hizo la manga gástrica y la ver…’. Ok, creo que es la noche perfecta para explicarles mi cirugía. Chéquenlo en el internet. Es la única vez que lo voy a decir y quiero que entiendan el motivo por el que ya me quiero ir a la ver… Quiero que lo entiendan. Yo soy una persona normal como ustedes. Yo canto pero también siento. Fue una hernia hiatal que se va complicando y a mí me valió ver… Entonces eso se hace esófago de Barret y se hace cáncer, y así como se quedaron ustedes, así me quedé yo el 4 de noviembre, frío. Dije ‘me cargó la ver…’ igualito, pero busqué a los mejores doctores y me operé y aquí andamos», dijo el líder de Grupo Firme mientras lo acompañaba su hermano, Jhonny Caz.

Eduin dijo que recientemente se hizo unos nuevos estudios, y que se encuentra en perfectas condiciones. También explicó que no habló de su enfermedad antes porque no quería ser visto con lástima. (Gisela García/Agencia Reforma)