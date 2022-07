José Díaz Briseño Agencia Reforma

WASHINGTON, EU.-La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) reclutó como informantes a miembros de la familia de Rafael Caro Quintero en una operación de 9 años para dar con su paradero, aseguraron funcionarios y ex funcionarios de la agencia a The Washington Post.

De acuerdo con un reportaje del diario estadounidense sobre la captura de Caro Quintero, ocurrida el 15 de julio pasado en Sinaloa, su detención no pudo haber sido posible sin la inteligencia generada por la DEA durante años y que incluyó 12 intentos fallidos para arrestarlo desde su liberación de prisión en 2013.

«La versión más reciente de la investigación de Caro Quintero comenzó hace al menos ocho meses e involucró a agentes antidrogas de EU que proporcionaron inteligencia y otro tipo de asistencia a las fuerzas especiales veteranas de la Marina mexicana», señala el reportaje citando a un ex funcionario estadounidense.

«La DEA había convertido a algunos de los familiares de Caro Quintero en informantes, dijo un ex alto funcionario estadounidense, e incluso sabía qué caminos de terracería tomaba para visitar a sus novias».

El Presidente Andrés Manuel López Obrador había asegurado que la DEA no dio información para la captura de Caro Quintero, pero agentes estadounidenses dijeron que eso era «absurdo», porque aseguran haber dado información durante 9 años al Ejército y la Marina de México sobre el capo.

