Revela Daniela Luján que pensó en planear su muerte

Lorena Jiménez/Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.-La actriz y cantante Daniela Luján se encuentra en una etapa complicada de su vida, pues padece problemas de salud mental y aseguró que en algún momento pensó en planear su muerte.

La famosa de 34 años, habló de su problemática en el programa de YouTube Envinadas.

«Me empecé a sorprender como con pensamientos súper oscuros a mí misma, todavía estábamos grabando en Familia de 10 el año pasado (2022) y nada, me desperté un día y dije: ‘ya güey, ya todo la chingada, ya me quiero morir.

«Es que esa idea ya la traía de atrás, pero nunca había planeado. Nunca lo había dicho en voz alta, más bien lo que empecé a hacer fue negociar conmigo misma mi fecha de muerte», relató.

Confesó que aunque le costó trabajo asimilarlo, tras darse cuenta de su estado buscó ayuda profesional, donde le detectaron que su padecimiento es la depresión funcional.

«Fue como un gran shock para buscar ayuda y fue que decidí ir al psiquiatra. Me agota cabrón.

«He tratado de ser obsesivamente feliz, que me rompió bastante y no me di tiempo de vivir muchos duelos o emociones a fondo y sacarles el aprendizaje, que para eso están las emociones. () El punto es que, bueno, eso tenía yo como desde prepandemia», añadió.

La joven manifestó que está llevando a cabo su enfermedad con tratamientos y ahora está consciente de ello, lo que le ayuda a manejar mejor cada situación y entenderla.

Daniela Luján ha participado en decenas de telenovelas como Luz Clarita (1996), El Diario de Daniela (1999), Cómplices al Rescate (2002), y obras de teatro como Cenicienta, El Musical (2010).

Uno de sus proyectos más destacados es la serie Una Familia de Díez, que lleva alrededor de nueve temporadas desde su arranque en 2007.