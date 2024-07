Revela Brandon Peniche acuerdo con su esposa

Jacqueline Ponce Leon Agencia Reforma

CDMX. – Tuvieron que transcurrir 18 años y hasta 15 telenovelas para que Brandon Peniche consiguiera, por fin, su anhelado primer protagónico, en La Historia de Juana.

Para conseguirlo, el actor, de 37 años, aprecia el apoyo y respaldo de su esposa, Kristal Cid, con quien se comprometió a cumplir un acuerdo especial: en cuanto a su crecimiento profesional, son conscientes de que Peniche deberá realizar escenas subidas de tono con algunas compañeras.

«Como actor voy a tener escenas de besos y de cama con otras actrices, pero mi acuerdo con Kristal es que nunca se pierda el amor. A veces ni ve esas escenas”.

«Conforme he ido avanzando y estando en diferentes personajes y horarios, el día de mañana, cuando haga series, cada vez se van a requerir escenas más fuertes. Ella sabe que me respeto a mí, que a ella la respeto profundamente y también a mi familia. Esto es un trabajo, luego nos tocan esas escenas y ni modo», dijo Peniche, en entrevista.

El ex conductor de Venga la Alegría se casó con Kristal en 2016. Como fruto de su unión tuvieron dos hijos, Alessia y Bosco. Después, a las ocho semanas de otro embarazo enfrentaron la pérdida de un tercer bebé; entonces decidieron no procrear más hijos.

«Es mi compañera y guía, siempre me está cuidando. Soy afortunado de tener una mujer como la que tengo al lado. Tenemos una familia espectacular, que amo profundamente», reflexionó el actor.