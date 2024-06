Lorena Corpus Agencia Reforma

CDMX. – Sin poder dormir por la fuerte impresión y por la adrenalina que experimentó al casi perder la vida ahogada, Ana Bárbara compartió con sus seguidores que tiene un ángel que la salvó, porque aún no era el momento de irse.

«Ayer sentí la muerte», expresó la cantante con un rostro asustado aún. «Estoy viva de milagro».

La llamada «Reina Grupera» se conectó con sus seguidores a las 6:00 de la mañana de ayer, tiempo de Cancún (5:00 de la mañana de México), para agradecer al universo esta nueva oportunidad de renacer luego del incidente que vivió ayer, en el que se enfrentó a la furia del mar.

«Yo no he dormido nada, vine a, bueno, ayer subí mi historia de que tuve un incidente en el mar, pero realmente no he podido dormir de la adrenalina por lo que viví, pero quise venir justo al mar a agradecerle, obviamente a quien me salvó, porque a veces el universo a través de persona te regala un ángel, y a veces esos ángeles aparecen en diferentes momentos. Yo tengo mi propio ángel», comentó.

A sus 53 años, Ana Bárbara aseguró que el llevar una vida sana y con ejercicio la mantuvo a flote en el mar, y ahora vive para contarlo.