Revalora María León su trabajo

Jacqueline Ponce León Agencia Reforma

CDMX. – Con 22 años de trayectoria artística, a María León le sigue costando trabajo definir cuánto debe cobrar; sin embargo, ha empezado a reflexionar sobre el valor de su trabajo.

«Llevó aquí en la Ciudad de México tanto tiempo y una de las cosas que me cuestan mucho es que no sé cobrar. Sí, es una de las cosas más difíciles de hacer porque sí estoy cumpliendo mi sueño, pero lo que estoy haciendo tiene un valor y un costo», reflexionó la originaria de Zapopan, Jalisco, en entrevista.

La intérprete de «Piérdeme el Respeto» estuvo presente en una de las charlas del festival EQUAL de Spotify, donde logró reunirse con más mujeres de la industria musical para compartirse consejos.

«Platiqué con más mujeres sobre los parámetros del valor de las cosas que hacemos, no solamente porque nuestra música por ser hermosa tiene un valor, también influimos nosotros como persona, el tiempo que dedicamos e invertimos en prepararnos. O el hecho de irnos de nuestra casa -que es tiempo que perdemos con nuestra familia-. ¿Cuánto vale nuestro tiempo, esfuerzo e inversión?

La ex vocalista de Playa Limbo consideró que platicar e intercambiar experiencias con otras compositoras fue algo que la nutrió.

ASÍ LO DIJO

«Me sigue costando trabajo saber cuánto cobrar. La pregunta es, ¿cómo defines cuánto vale tu trabajo?». María León, actriz, cantante y bailarina