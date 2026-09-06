Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma

CDMX.- Kim Kardashian y Kanye West asistieron al primer concierto en solitario de su hija North West, realizado en el teatro The Vic de Chicago. La presentación, con boletos agotados, marcó el debut musical en vivo de la adolescente de 13 años.

De acuerdo con People, los padres permanecieron separados durante el espectáculo: Kardashian observó desde un balcón, mientras West se ubicó al otro lado del recinto.

North interpretó varias canciones y estrenó un tema que incluye un sample de “Coldest Winter”, canción de su padre. La joven continúa explorando proyectos creativos de música y moda bajo la constante atención pública.