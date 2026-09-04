Leonardo Rendón Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Marrano Rosa convirtió la Arena Monterrey en un viaje musical de más de tres horas, acompañado por láseres, pantallas y la obra de Pink Floyd. El concierto, realizado la noche del jueves, formó parte de la gira The Dark Side of Our PULSE, inspirada en el álbum en vivo Pulse.

La agrupación regiomontana, que lleva más de 20 años rindiendo tributo a la banda británica, abrió con “Shine On You Crazy Diamond”. Después interpretó temas como “What Do You Want From Me”, “Coming Back to Life” y “High Hopes”, con una pantalla circular y un elaborado diseño de iluminación como elementos centrales.

Tras un intermedio, la banda presentó completo The Dark Side of the Moon. “The Great Gig in the Sky” destacó por la participación de las coristas Ana de Agüero, Fany Salazar y Lily Vásquez, acompañadas por imágenes sobre los feminicidios en México y el movimiento feminista. “Any Colour You Like” marcó el momento más psicodélico con láseres recorriendo el recinto.

El cierre incluyó “Another Brick in the Wall”, “Wish You Were Here” y “Comfortably Numb”, cuyo solo de guitarra fue acompañado por los reflejos de una bola disco. “Run Like Hell” puso fin al espectáculo cerca de las 00:15 horas.

Antes de despedirse, Roi Zerda agradeció al público y anunció que el próximo año Marrano Rosa interpretará Animals, álbum publicado por Pink Floyd en 1977. La promesa cerró una noche marcada por nostalgia, la fidelidad musical y la respuesta de los asistentes, que pidieron otra canción hasta el final.