Nadia Alexia Rosales Sedeño Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaría de Gobernación se autodenominó «la Casa del Diálogo» en noviembre de 2025, cuando intentaba desactivar el conflicto con productores agrícolas, pero en los hechos retrocedió tres puntos porcentuales como mediadora, según el Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Sheinbaum.

La política gubernamental para una «gobernanza democrática» que ha implementado la Mandataria intenta resolver cualquier problemática a través de la escucha y resolución.

En ese ideal, el escenario de la mayoría de estas charlas ocurre en el despacho de su titular, Rosa Icela Rodríguez.

«Esta es la Casa del Diálogo», apuntó el Subsecretario de Gobernación, César Yáñez, en noviembre de 2025.

En el último año atendieron a 87 organizaciones sociales, colectivos, comunidades y actores públicos; instalaron 79 mesas de diálogo, montaron 174 reuniones de seguimiento y canalizaron 790 peticiones, pero aún así las Unidades de Gobierno y para la Atención de las Organizaciones Sociales disminuyeron su desempeño.

Rodríguez recibió en 2024, una dependencia que solucionaba o distendía, a través de pláticas, el 81.53 por ciento de los conflictos; dos años más tarde cayó a 78.52, lo que la sitúa todavía a 10 puntos de la meta para 2030.

«La libertad es la esencia de la democracia y la construcción de una gobernanza democrática se sustenta en instituciones capaces de escuchar y resolver las demandas de la población, por ello promovió rutas de atención orientadas a la distensión de las controversias, lo que permitió garantizar la gobernanza democrática y la paz social», afirma el segundo informe de Gobierno de Sheinbaum.

Los números dejan ver a la dependencia como una «articuladora» territorial de políticas públicas, mediadora y canalizadora.

Pese a ello, el especialista Enrique Gutiérrez Márquez, investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, advirtió que la democracia aún no ha podido consolidarse.

En términos político-electorales, indicó, hay avances en comparación con la época priísta de hace 40 años, pero en cuanto a transparencia, rendición de cuentas, impunidad y seguridad existe un déficit.

«Sin decirte que hoy estamos en un lugar maravilloso, creo que sí se han cambiado algunas cosas de se viejo sistema, pero falta muchísimo() siguen existiendo estos procesos de concentración del poder y, por supuesto, del ejercicio»

«La estructura funcional en México plantea que todavía se siga concentrando cierto poder en las figuras. En donde se llevaron a cabo las reuniones de la comisión para la reforma político-electoral fue en la Secretaría de Gobernación, que sigue teniendo un peso muy importante», dijo Gutiérrez en entrevista.

Esa discusión que transcurrió entre el Complejo Bucareli y la Casona de Barcelona 32, fue a parar a la oficina presidencial sin acuerdos con los aliados políticos de Morena. Finalmente, en el Senado, el PT se opuso a la propuesta del oficialismo.

Los faltantes, señaló el especialista, se encuentran en la justicia, el Estado de Derecho y la reducción de desigualdades.

«Falta un tema que cruza por la democracia, que cruza por la transparencia y rendición de cuentas, de no impunidad, del Poder Judicial, de las Policías. En temas de violencia y ahí sí creo que hay un gran déficit. Somos un País con primeros niveles de feminicidos, zonas muy violentas», resaltó.

Como coordinadora de Atención a las Causas, la Segob reportó que este año se construyeron 61 Territorios de Paz, en donde atendieron a 109 mil 411 jóvenes, lo que implico 5 mil 262 millones de pesos.

No obstante, Gutiérrez Márquez llamó a analizar si este programa en verdad ha tenido una incidencia positiva, pues consideró que la desigualdad e inequidad son factores que propician condiciones de violencia.