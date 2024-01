Ernesto Sarabia y Juan Carlos Orozco Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre 2018 y 2022, la producción de bienes y servicios por mexicano, PIB per cápita, retrocedió en 28 estados del País y avanzó sólo en 4, reveló un estudio del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA).

La caída es atribuida a factores como la inflación, los efectos de la pandemia de Covid-19 y el crecimiento poblacional.

El PIB per cápita es el indicador más utilizado a nivel internacional para comparar los niveles de vida de los países.

En México, la caída del PIB por persona fue de 3.9 por ciento en el periodo de análisis y en 19 entidades se superó esa cifra –a pesos constantes de 2018, es decir, descontando la inflación–, según Jesús A. Cervantes, director de Estadísticas Económicas y coordinador del Foro de Remesas de América Latina y el Caribe del CEMLA, y Denisse Jiménez, economista del organismo.

En el lapso citado, la contracción del PIB per cápita fue hasta de dos dígitos en algunos estados.

Son los casos de Campeche, con 22.6 por ciento de caída; Querétaro, con 15.0 por ciento de reducción, y Baja California Sur, con 13.6 por ciento menos.

En Coahuila, Aguascalientes y Quintana Roo, los descensos también fueron de dos dígitos:11.5, 11.0 y 11.0 por ciento, respectivamente.

En el caso de Nuevo León la disminución del PIB per cápita fue de 7.5 por ciento y en el Estado de México de 5.3 por ciento, al tiempo que en la Ciudad de México se registró una baja de 2.5 por ciento y en Jalisco de 2.5 por ciento, entidades que en conjunto participan con 39.1 por ciento del PIB nacional.

En contraste, los estados que sí pudieron crecer su PIB por habitante fueron Baja California, Chihuahua y Nayarit con un incremento modesto.

Destaca Tabasco, estado que presentó un avance importante de 30.2 por ciento en su PIB por habitante.

Cervantes y Jiménez concluyeron que hay fuertes diferencias entre los niveles de vida de los estados mexicanos y que de 2018 a 2022 prácticamente no hubo avance para reducir la brecha.

Para evidenciar las diferencias, los especialistas tomaron en cuenta el PIB per cápita de Nuevo León y encontraron que el indicador de esa entidad fue superior en más de dos veces comparado con 14 estados.

Es así que en 2018, el producto por habitante de Nuevo León fue 5.2 veces superior al de Chiapas y en 2022 lo fue 5 veces.

Si se compara con el de Guerrero, tanto en 2018 como en 2022 el PIB per cápita de Nuevo León fue 3.8 veces superior.

Resultados similares se obtienen si la comparación se hace con el PIB de la Ciudad de México.

En 2018 y en 2022, el producto por habitante de la capital fue seis veces el de Chiapas, confirmaron los especialistas.