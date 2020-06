Staff Agencia Reforma

MIAMI, EU.-Ante el acelerado incremento de casos de Covid-19 en Florida, el Alcalde de Miami, Carlos Giménez, anunció el cierre de todas las playas del condado del 3 al 7 de julio para evitar que los festejos por el 4 de julio, Día de la Independencia de EU, den lugar a más contagios.

El estado registró ayer 9 mil 585 nuevas infecciones, un nuevo récord diario que pone de relieve el empeoramiento de la propagación del virus en varios estados del sur y del oeste de EU, en momentos en que el mundo se acerca a los 10 millones de contagios y las 500 mil muertes.

El condado de Miami-Dade es el foco principal de la enfermedad, con 31 mil 562 casos y 947 muertes desde el 1 de marzo hasta ayer.

Además del cierre de playas en la zona, no se permitirán reuniones ni desfiles de más de 50 personas por la razón que sea en esos días.

“Cuando hay gente que no va a ser responsable y no se va a proteger a sí misma y a los demás de esta pandemia, el Gobierno debe actuar y restablecer el sentido común para salvar vidas”, indicó Giménez.

Pese al continuo aumento en la propagación de Covid-19, el Gobernador de Florida, Ron DeSantis, no ha anunciado medidas drásticas sobre un cierre de negocios o restricciones. Solo prohibió ayer el consumo de alcohol en bares.

A nivel nacional, EU también registró ayer su mayor incremento de casos diarios (de 45 mil 300), rompiendo la marca anterior del jueves (de 40 mil 700) y superando por casi 10 mil casos la cifra más alta registrada durante el primer pico de la pandemia en abril.

Muchos condados rurales en estados como California, Arkansas, Missouri, Kansas, Texas y Florida han visto sus infectados duplicarse en una semana, del 19 de junio al viernes.

Si bien el incremento refleja una mayor cantidad de pruebas, los expertos dijeron que hay mucha evidencia que demuestra que la epidemia está regresando, incluido un aumento en el número de muertes y de hospitalizaciones.

A diario se registran alrededor de 600 muertes, menos del punto máximo de unas 2 mil 200 de mediados de abril. Algunos expertos han expresado dudas de que los decesos vuelvan a ese nivel debido a los avances en los tratamientos y porque muchas infecciones son de jóvenes, aunque dijeron que no están exentos de peligro.