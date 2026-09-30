Paula Roman Berrospe Agencia Reforma

MONTERREY, NL: De enero a agosto pasados, el valor de la tonelada de huevo producida en México cayó 25.5% anual, a mil 262 dólares, debido a una mayor oferta interna y exportaciones casi nulas, lo que se traduce en menores precios al consumidor, pero también en ganancias reducidas al avicultor, reportó Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

En Nuevo León, por ejemplo, esta situación abarató 35.0% anual el huevo blanco en el Mercado de Abastos Estrella, a 32 pesos por kilo registrados la semana pasada, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados.

Por ello, los consumidores regios posiblemente encontrarán el huevo a menores precios en supermercados, mientras que los productores en municipios como Allende y Montemorelos recibirán menos ingresos por su recolección.

Juan Carlos Anaya, director de GCMA, explicó que la avicultura mexicana enfrenta una depreciación asociada a sobreproducción, pues el valor de la tonelada de pollo se desplomó 16.1% anual, a mil 595 dólares, por la amplia oferta nacional, además de importaciones crecientes de la proteína con origen en EU y Brasil.

«El mayor volumen de producción de huevo y pollo no necesariamente se está traduciendo en mayor valor. El reto para el 2026 ya no es únicamente producir más, sino convertir ese crecimiento en rentabilidad para el productor, eficiencia para la cadena y precios competitivos para el consumidor», sostuvo Anaya.

Sin embargo, para GCMA estas importaciones son marginales respecto al total del producto disponible en el mercado mexicano y no están provocando la sobreoferta, sino que lo hace la propia producción nacional.

A nivel mundial, México es la cuarta nación que más huevo produce, así como el sexto productor global de pollo.

En el periodo referido, el País produjo 2.31 millones de toneladas de huevo, 2.7% más que en el mismo periodo del 2025, pero el valor de la producción del 2026 fue de 2 mil 911 millones de dólares, 23.5% menos a tasa anual. Lo producido es difícil de colocar en el extranjero porque el principal destino, EU, también produce mucho huevo.

Con el pollo sucedió algo similar. La producción de esos meses fue de 2.84 millones de toneladas, un repunte del 5.6% anual, cuyo valor decreció 11.5% anual, a 4 mil 536 millones de dólares.

Otros productos pecuarios en el País -incluyendo la carne de res, de cerdo y los lácteos- aumentaron tanto en producción como en el valor de ésta.

La Unión Nacional de Avicultores acusa que las importaciones de pechuga de pollo deshuesada brasileña están amenazando al sector debido a sus precios injustamente bajos que desplazan al producto nacional, por lo que pide la imposición de cupos de importación a ese país y los demás que no tengan tratado comercial con México.