Retrasan salida de prisión de Diddy

Staff Agencia Reforma

CDMX. -Sean «Diddy» Combs tendrá que permanecer más tiempo en prisión, en medio de los reportes sobre los presuntos privilegios durante su reclusión.

El rapero tenía programada su salida del Centro Correccional Federal Fort Dix, en Nueva Jersey, el 21 de enero de 2028, pero se retrasó hasta el 2 de marzo, según registros de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés), revisados por Page Six.

La modificación ocurre después de que NBC News revelara que tenía acceso a personas que le cocinaban y le hacían la limpieza, además de recibir masajes al estilo chino, y también tuvo acceso a un teléfono celular de contrabando.

Se sumaron versiones sobre un presunto acceso a antidepresivos y una reserva secreta de bebidas alcohólicas de alta gama, situaciones que han generado cuestionamientos sobre las condiciones bajo las cuales el productor cumple su sentencia.

El representante del cantante rechazó esta información y mencionó que su cliente cumplía su condena conforme a las normas.

Diddy fue declarado culpable en julio pasado de dos cargos relacionados con transporte para ejercer la prostitución y posteriormente recibió una sentencia de 50 meses de prisión. Aunque fue absuelto de otros cargos más graves, el caso continúa en proceso de apelación.