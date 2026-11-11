Martha Alicia Martínez Paredes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Por falta de acuerdos, la Cámara de Diputados no emitirá esta semana la convocatoria para la elección de la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

Fuentes legislativas indicaron que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) no ha logrado alcanzar un consenso, por lo que se prevé que los coordinadores parlamentarios continúen con las negociaciones la próxima semana.

Indicaron que el diferendo no es sólo con las bancadas de Oposición, sino al interior de Morena, entre quienes demandan que apliquen su mayoría y quienes prefieren esperar a alcanzar un consenso.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, había informado que la previsión de la mayoría era someter la convocatoria a votación del pleno después de la aprobación del presupuesto 2027, que se prevé para la madrugada de este miércoles.

De acuerdo con fuentes legislativas, uno de los escenarios que se abre es la extensión del mandato de la actual presidenta sustituta, Blanca Cruz, toda vez que la ley no establece un plazo para que la Cámara de Diputados realice la nueva designación.

En este sentido se pronunció el presidente de la Mesa Directiva, el pevemista Raúl Bolaños, quien calificó como una buena noticia no acelerar la emisión de la convocatoria avalada sólo por la mayoría.

Recordó que Cruz fue electa por unanimidad de la Cámara de Diputados.

«¿Qué preferimos, apurarnos por la urgencia de nombrar por mayoría y que sea cuestionado desde el inicio del proceso o ir construyendo acuerdos que generen el consenso y que nos den una elección de la presidente sustituta del INE ejemplar?», cuestionó.

Bolaños afirmó que el coordinador de su bancada, Carlos Puente, también entiende la necesidad de darle certeza al proceso.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo en entrevista que continúa revisando las propuestas de modificación de la convocatoria que presentó el PAN y Movimiento Ciudadano y aseguró que no pierde la esperanza de lograr un acuerdo.

«Hay que insistir en el diálogo y lo que ha hecho el PAN y MC es hacerme propuestas de enriquecer y de aumentar en la convocatoria algunos aspectos que a ellos les interesan, pero todavía no hemos decidido sobre la convocatoria», dijo.

Monreal afirmó que buscarán que la convocatoria sea aprobada antes de que termine el actual periodo ordinario de sesiones, aunque no descartó la posibilidad de un periodo extraordinario.

«No se acabó la prisa. Nosotros consideramos que es importante, pero es tan profundo el tema del INE que vale la pena insistir en un acuerdo amplio. Es tan profundo el daño que le hizo la que renunció y su equipo, que no creo que sea correcto», señaló.

El líder morenista llamó la atención sobre el hecho de que, hipotéticamente, en el INE podría darse un empate, ya que actualmente su Consejo General cuenta con 10 integrantes.

«Hay un tema que me preocupa: que hipotéticamente puede darse un empate, porque son 10, y por eso se nombraron 11 en la ley», señaló.