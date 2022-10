Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La creación y puesta en marcha de nuevas empresas en México con recursos de inversionistas extranjeros está tardando hasta cinco meses, debido a que no pueden darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) por la falta de citas en el SAT.

En un contexto sin falta de citas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la constitución total de una sociedad mercantil nueva podría lograrse en dos semanas, explicó José Luis Lavín, socio del despacho despacho GLZ Abogados, especializado en derecho fiscal y corporativo y que también opera en Estados Unidos y España.

Además, en Estados Unidos, la constitución de una sociedad mercantil se logra en una semana, gracias a que los procesos se realizan de manera digital, mientras que en Europa el plazo es de máximo dos semanas, mencionó.

«Pero aquí en México, si ahora solicitas una cita para persona moral, no vas a encontrar citas habilitadas, tenemos clientes que han tardado hasta cinco meses para conseguir una cita y es lo que les ha llevado lograr constituir su sociedad por este problema, (ya que sin RFC no pueden operar)», dijo.

Para la constitución de sociedades mercantiles se deben realizar cuatro trámites: autorización de uso de denominación o razón social, redacción de la escritura o póliza constitutiva, inscripción al RFC, inscripción en el Registro Público de Comercio y registro como empleador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.