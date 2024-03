CIUDAD DE MÉXICO .-La edición 96 de los Premios Óscar inició con un retraso de 7 minutos debido a una protesta pro Palestina que se llevó a cabo a las afueras del Dolby Theatre de Los Ángeles.

Mientras Emma Stone, Ryan Gosling, Enzo Vogrincic, Vanessa Hudgens, Laverne Cox, Diane Warren y Bradley Cooper desfilaban por la alfombra roja de la Academia de Cine de Hollywood, un grupo de personas se manifestaron por Palestina, causando que las celebridades llegaran tarde a la ceremonia.

«Palestina libre», «Si ustedes son celebridades, por favor paren el genocidio», se leía en pancartas que traían las personas a las afueras del recinto.

Barbie, desairada, pero en boca de todos

La ceremonia inició con un sketch grabado de una de las escenas de Barbie, la cinta más taquillera del 2023, donde aparece el presentador Jimmy Kimmel haciendo un monólogo sobre la importancia del filme.

El comediante le dijo a los asistentes de la gala, entre ellos Jamie Lee Curtis, Ryan Gosling, Margot Robbie y Christopher Nolan, que la directora Greta Gerwig debió ser nominada.

«Ahora Barbie es un ícono feminista, gracias a Greta Gerwig, quien muchos creían que merecía ser nominada a Mejor Directora esta noche.

«Espera un segundo. Sé que estás aplaudiendo, pero por cierto, ustedes son los que no votaron por ella. No actúen como si no tuvieran nada que ver con esto», dijo.

En esta edición todos los premios se transmitirán en vivo, por lo que tuvo que iniciar una hora antes, algo que no se veía desde hace años.

El cineasta mexicano Rodrigo Prieto está compitiendo por el Óscar a Mejor Fotografía con la cinta Los Asesinos de la Luna dirigida por Martin Scorsese.

En la parte musical Ryan Gosling interpretará el tema «I’m Just Ken» de la cinta Barbie, Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connell interpretarán la emotiva canción «What Was I Made For?», Jon Batiste presentará «It Never Went Away», Becky G y Diane Warren cantarán «The Fire Inside» y Scott George interpretará «Wahzhazhe (A Song For My People)

Esta ceremonia también regresó a un formato que desde 2009 no se veía, los ganadores al Óscar de la edición pasada serán los que den a conocer a los nuevos triunfadores de la categoría que ganaron.