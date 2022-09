Karla Aguilera Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Hasta cuatro meses se llevan algunas personas para completar trámites básicos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para poder abrir un negocio.

Liliana Medina tardó poco más de dos meses para dar de alta su nueva empresa ante el SAT.

Detalló que lo más entretenido fue encontrar cita disponible en las oficinas del SAT en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) para darla de alta.

«El tema principal de hacer la cita ya es un problema, porque la plataforma no lo está haciendo adecuadamente, y el tiempo está precisamente incidiendo en las personas que queremos hacer las cosas bien, prácticamente están haciendo que no se pueda resolver y se tenga detenido todo», dijo Medina.

A Edmundo Loyola le tomó alrededor de cuatro meses registrar su empresa por la tardanza para conseguir una cita en el SAT.

«Hicimos una empresa y dentro de los pasos que tienes que seguir como empresario, no nada más porque se necesita, sino para cumplir con todo el pago de impuestos y la legalidad, nos hemos intentado registrar para tener una cita y llevamos cuatro meses enteros que no podíamos», compartió.

Al problema de las citas en el SAT se suma otro que también retrasa la apertura de empresas: abrir una cuenta fiscal en el banco.

Y es que para poder abrir una cuenta fiscal en el banco para persona moral, requieren cumplir con los trámites iniciales ante el SAT.

«Es un proceso que uno piensa que va a llevar una o dos semanas, terminó tardando hasta seis meses. Desde intentar sacar la cita en el SAT, el trámite y para abrir la cuenta del banco se tiene que tener toda la documentación, es muy tardado», dijo otro empresario.