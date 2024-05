Diana Gante Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras aumentan las presiones a la demanda de energía por las altas temperaturas y el reducido margen de reserva, las centrales prioritarias que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) impulsó durante la actual Administración llevan apenas un avance promedio del 70 por ciento.

De acuerdo con el Informe Anual 2023 de la CFE, entregado a la Bolsa Mexicana de Valores el pasado 25 de abril, la construcción de las cinco plantas de ciclo combinado llevaba un avance de entre 65 y 77 por ciento al cierre del año pasado.

La central Tuxpan Fase l registra un avance del 65.6 por ciento; González Ortega y San Luis Río Colorado se encuentran al 70 por ciento cada una.

En cuanto a las dos centrales que se ubicarán en la Península de Yucatán, la de Riviera Maya (Valladolid), alcanzó el 74.6 por ciento y la de Mérida 77.6 por ciento.

Ante los apagones registrados en diversos estados del País esta semana, especialistas recordaron la necesidad de agregar nueva generación para hacer frente a los aumentos de la demanda.

Sin embargo, el desarrollo de nuevas centrales por parte de privados se detuvo durante la actual Administración y sólo fue la CFE la que pudo impulsar nuevos proyectos que no se han podido sumar a la generación de electricidad, señaló Guillermo García Alcocer, ex comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

En enero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el director de la CFE, Manuel Bartlett, aseguraron que los proyectos en desarrollo, entre los que se encuentran estas cinco centrales, estarían en funcionamiento a partir de septiembre de este año.

«Para atender la demanda de energía eléctrica en las penínsulas de Yucatán y Baja California, se construyen cinco centrales de ciclo combinado: Mérida, Riviera Maya Valladolid, San Luis Río Colorado, González Ortega y Tuxpan (…) Con una inversión de 3 mil 445 millones de dólares se adicionarán cuatro mil 47 megawatts de capacidad. Las centrales podrán ser inauguradas en 2024», se expuso en un video en la conferencia mañanera del 11 de enero pasado.

Sin embargo, ayer AMLO admitió el retraso en la construcción y el déficit en el suministro.

Carlos Flores, experto en temas de energía, consideró que la capacidad que la CFE está en proceso de adicionar no es suficiente para hacer frente al crecimiento de la demanda, de 3 por ciento anual y menos a los requerimientos del mercado.

«El País debería estar pensando en poder cubrir la demanda de esos nuevos consumidores y que tengan la condiciones adecuadas para que las empresas vengan a invertir.

«Otro de los grandes riesgos son los apagones, como los que están sucediendo en estos días y que básicamente exhiben un desbalance entre generación y la demanda de energía», puntualizó Flores.