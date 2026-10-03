Los clientes del Nacional Monte de Piedad que durante el último año mantuvieron prendas en garantía deberán acudir directamente a las sucursales para conocer la situación de sus contratos y realizar los trámites pendientes, una vez que la institución reanude la atención al público el próximo miércoles 7 de octubre, informó Guillermo Román Durán, secretario general de la Sección 4 del Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad.

El representante sindical aseguró que las prendas que permanecieron en las sucursales durante el año que duró la huelga se encuentran bajo resguardo de la institución y no están en riesgo, por lo que los usuarios podrán acudir a revisar cada caso una vez que se restablezca el servicio.

Sin embargo, aclaró que no existe una respuesta general para todos los clientes, debido a que cada contrato tiene condiciones particulares. Por ello, será necesario que los propietarios de las prendas acudan a la sucursal correspondiente para conocer el estado de sus operaciones.

Una de las principales dudas de los usuarios será qué ocurrirá con los contratos que quedaron pendientes durante el periodo de suspensión, particularmente en lo referente a los intereses o posibles cargos acumulados. Al respecto, Román Durán señaló que los gerentes de las sucursales deberán informar a cada cliente sobre la situación específica de su contrato.

En Aguascalientes existen cuatro sucursales del Nacional Monte de Piedad, en las que laboran 23 trabajadores sindicalizados. Los establecimientos retomarán el horario que tenían antes del conflicto: de lunes a viernes, de 8:30 a 17:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 14:00 horas.

El representante sindical explicó que los trabajadores ya comenzaron a ingresar a las sucursales para realizar labores de limpieza y preparar las instalaciones antes de recibir nuevamente a los usuarios.