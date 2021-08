Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Las aerolíneas mexicanas están cerca de alcanzar el total de pasajeros que se movilizaban en el mercado nacional en 2019, previo a la pandemia de Covid-19 que generó una caída en la demanda de viajes de avión.

De enero a junio de este año, las compañías mexicanas, sin considerar a Interjet que no opera desde diciembre pasado, movilizaron a 19 millones 228 mil pasajeros transportados, que comparados con los 20 millones 443 mil del mismo lapso de 2019, se traducen en una caída de apenas el 6 por ciento, según las últimas cifras publicadas por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Sin embargo, VivaAerobus ya superó esos niveles, debido a que en dicho lapso de este 2021, la línea aérea movilizó a 5 millones 326 mil pasajeros, 544 mil más o bien, un incremento anual del 11.3 por ciento.

En sus reportes de tráfico aéreo, la empresa ha atribuido este incremento a una recuperación de la demanda y tarifas flexibles que le permiten captar más viajeros.

Detrás de esta aerolínea está Volaris, que ya se ubica cerca de sus niveles prepandemia, gracias a que en el mismo plazo transportó a 7 millones 832 mil viajeros, apenas 3.8 por ciento menos que dos años atrás, cuando movilizó de enero a junio de 2019 a 8 millones 140 mil pasajeros.

La empresa ha atribuido su recuperación a una mayor demanda que aprovechó en estos meses con un incremento de su capacidad para el mercado nacional.

En contraste, Aeroméxico todavía se encuentra lejos del total de pasajeros que movilizó en la primera mitad de 2019.

En el mismo lapso de este año, la compañía transportó a 5 millones 717 mil, 869 mil viajeros menos, lo que se traduce en una caída del 13.6 por ciento contra los niveles prepandemia.

En gran medida, esto obedece a que la aerolínea tiene un modelo de negocio enfocado a viajeros de negocios y a que sus tarifas son más elevadas en un contexto en el que los pasajeros buscan viajar a bajo costo, dijo recientemente Brian Rodríguez, analista de Grupo Financiero Monex.

En junio pasado, Cuitláhuac Gutiérrez, representante de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) en México, sostuvo que el País fue líder en la recuperación regional en el mercado nacional aéreo, lo que atribuyó, principalmente, a que no cerró fronteras durante toda la pandemia.

Estimó que el mercado nacional regresará a los niveles prepandemia hacia finales de este año, gracias a la recuperación que está prevista y a la apertura de fronteras.

En este año, la aerolínea Interjet ya no figura entre las empresas que operan vuelos comerciales nacionales, ya que dejó de volar desde el 11 de diciembre de este año, debido a sus problemas financieros.

Sin embargo, de enero a junio 2019, la aerolínea transportó a 5 millones 145 mil pasajeros, lo que la ubicaron como la tercera aerolínea con mayor participación de mercado, detrás de Volaris y Aeroméxico.